Forza Horizon 6 ser nærmere på ekte japansk kultur i ny dokumentar

HQ

Å legge et spill som Forza Horizon 6 til Japan handler selvsagt om mer enn bare å legge inn Fuji-fjellet, venstrekjøring, noen templer og bygge en neonfarget versjon av Tokyo. Et land som Japan har naturligvis en rik tradisjon og mange lokale særtrekk som må gjenskapes så autentisk som mulig for at det virkelig skal føles som en ekte digital tolkning av den virkelige verden.

Playground Games ønsker nå å fortelle mer om dette i en dokumentarserie i tre deler som de kaller The Art of Driving, der vi får et innblikk i kunstnerne som utviklerne har samarbeidet med for å skape autentisk kunst til spillet. De diskuterer inspirasjonskilder, teknikker og mye mer i det som føles som et virkelig ambisiøst motstykke til alt AI-sludderet vi blir matet med litt for ofte i disse dager.

Sjekk ut den første delen av The Art of Driving nedenfor, som også inneholder mange nye segmenter fra Forza Horizon 6.

HQ