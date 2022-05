Forza Horizon 6-utviklingen ser ut til å ha startet

HQ

Playground Games lanserte Forza Horizon 5 for bare seks måneder siden, og har siden da hatt det travelt med å oppdatere spillet med nye biler og innhold. I tillegg jobber de også på Fable 4, så de ligger på ingen måte på latsiden.

Og nå ser de ut til å ha satt i gang enda et prosjekt, nemlig det uunngåelige Forza Horizon 6. Og som tilfelle ofte er, er kilden en stillingsutlysning, der Forza-teamet tydelig forklarer:

"Playground Games is looking for a Level Designer to join our Forza Horizon team. As a member of the design team on a AAA title, you'll take responsibility for large sections of the game's level design, as well as mentoring and leading junior teammates. You will be a part of the level design team on our next AAA title, responsible for creating fun, playable gameplay experiences."

Det er selvfølgelig ikke helt utelukket at Forza-utviklerne vil gjøre noe annet, men med tanke på den enorme suksessen til Forza Horizon 5 - så satser vi på en skikkelig oppfølger. Hvis det faktisk er Forza Horizon 6, hvilken del av verden har du lyst til å utforske bak rattet neste gang?