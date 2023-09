Forza Motorsport får mange nye skjermbilder

HQ

Forza Motorsport er nå mindre enn tre uker unna, og det er lett å se at Turn 10 har startet opp hype-motorene. I løpet av bare noen få uker har vi fått PC-kravene til spillet, fått vite mer om støtte for ray-tracing og ytelse, og filstørrelsen når forhåndslastingen nå har startet.

I dag har vi en trippel dose av spillet å by på, for Turn 10 har delt hele listen over Achievements for Forza Motorsport. De ser ganske enkle ut, og som du kanskje hadde forventet, krever de at du prøver ulike deler av spillet, og det er også et par bilspesifikke utfordringer.

Teamet har også bekreftet at spillet nå har gått gull, noe som betyr at utviklingen er ferdig og at vi ikke vil lide noen forsinkelser. Til slutt, som ResetEra har oppdaget, har Turn 10 avslørt massevis av skjermbilder fra spillet, som du kan sjekke ut her. Vi har samlet et utvalg av dem nedenfor.

Forza Motorsport lanseres 10. oktober til PC og Xbox Series S/X, og det er inkludert i Game Pass fra dag 1. Du får også fem dagers forsprang hvis du bestiller Premium-utgaven.