Forza Motorsport forteller om forbedringer for 2024

Forza Motorsport ble lansert i oktober og ble møtt med positive, men ikke begeistrede, anmeldelser. Siden den gang har Turn 10 forsøkt å forbedre spillet på ulike måter og lyttet til spillfellesskapet. Som et resultat har de nå presentert tre områder de vil jobbe med fremover i 2024:

Bilprogresjon: Turn 10 erkjenner at progresjonssystemet i Forza Motorsport er et omstridt tema blant spillerne, og at de utforsker endringer for å gjøre det mer tilfredsstillende og morsomt.

Forza Race Regulations: Dessverre fungerer ikke Forza Race Regulations som tiltenkt i enkelte situasjoner, og Turn 10 jobber med å forbedre systemet ved å samle inn data fra erfarne spillere.

AI-kjøringsatferd: Turn 10 tar opp tilbakemeldingene om AI-kjøringsatferd, som brå bremsing og nedbremsing, dårlig akselerasjon ut av svingene og streng overholdelse av racinglinjer. De sier at de prioriterer å fikse altfor aggressiv AI og få en renere start på løpet.

Er disse tre forbedringsområdene i tråd med det du hadde håpet på?