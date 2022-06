Forza Motorsport har ray-tracing selv når du kjører

HQ

Under Xbox & Bethesda Games Showcase forrige uke fikk vi endelig se Forza Motorsport, som har glimret med sitt fravær siden kunngjøringen for to år siden. Uansett hva man synes om det som hittil har blitt vist frem, bær vi alle kunne være enige om at Forza Motorsport ser helt fantastisk ut grafisk.

En av grunnene til det lekre utseendet er bruken av ray-tracing. Dette fikk mange fans til å spørre Turn 10 om en avklaring på hvordan dette brukes, ettersom ray-tracing i PlayStations Gran Turismo 7 kun er tilgjengelig i ikke-spillmoduser som garasjen. Ville Forza Motorsport ha samme løsning?

Dette ble svart på av spillregissør Chris Esaki i den nyeste Forza Monthly, og han hadde gode nyheter å dele:

"Ray tracing's here. It's on track, and most importantly, it's real-time gameplay,. I really want to make that clear. When we say on-track, we don't mean it's only in replays or Photo Mode on-track and [we're] being funny with words - we're not trying to mislead you here. When you are racing, when you are playing the game, ray tracing is on."

Det virker altså som at vi kan skru opp forventningene våre en smule. Forza Motorsport lanseres i begynnelsen av neste år på PC og Xbox Series, og vil være tilgjengelig med Xbox Game Pass fra første dag.

Takk, Pure Xbox