Forza Motorsport lar deg øve på de vanskeligste delene av banene

Etter to års stillhet fra Forza Motorsport som ble annonsert på Xbox-eventet sommeren 2020, fikk vi endelig se en faktisk gameplay-presentasjon forrige måned under Xbox & Bethesda Games Showcase.

Siden den gang har Turn 10 vært mer åpen om prosjektet og i går bekreftet de en ny måte å spille online på. De introduserer nemlig et "corner mastery system" designet for å hjelpe deg å spare verdifull tid på de vanskeligste delene av banen. Det vil også være et sosialt element i dette, så du bør kunne sammenlikne rundetider og teknikker med vennene dine på nett.

Forhåpentligvis vil dette føre til at Forza Motorsport-førerne blir flinkere til å ta svingene på best mulig måte og rett og slett presse tidene for alle.