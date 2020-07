Forza Motorsport starter med blanke ark på Xbox Series X

Ingen show med fokus på ny maskinvare er komplett uten at et bilspill vises frem, så det var vel aldri tvil om at Turn 10 ville vise oss et nytt Forza i kveld. Ikke at det gjør annonseringen kjedelig.

Studioet har bestemt seg for å enkelt nok kalle Xbox Series X-spillet Forza Motorsport. Grunnen til det er enkelt nok at de betrakter dette som en ny start for serien siden spillet er laget helt fra bunnen av og vil introdusere nye konsepter. Når det gjelder spesifikke detaljer loves vi 4K og 60 bilder i sekundet selv med imponerende ray-tracing som skal få både biler, våte omgivelser og mer til å skinne. Traileren ser i alle fall meget pen ut.