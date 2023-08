Forza Motorsport vil inneholde løp som starter på virkelige tidspunkter.

HQ

Turn 10 lovet å avsløre detaljene om flerspillermodusene i Forza Motorsport før helgen, og det er nettopp det utvikleren har gjort. I et blogginnlegg blir vi fortalt om flerspillertilbudet i spillet, og hvordan det vil inneholde mange tidsbaserte hendelser i den virkelige verden.

Den største nye modusen blir Featured Multiplayer, som er "designet for å gi følelsen av en ekte løpshelg, med løp som begynner på bestemte tider i den virkelige verden." Denne modusen samler Hoppers og Leagues -modusene fra tidligere Forza Motorsport -titler.

Featured Multiplayer Modusen vil inneholde unike spesialarrangementer for ulike bilklasser, inkludert GT-biler, LMP1 og Touring. Formatet for modusen vil omfatte en åpen trening, en kvalifiseringsserie og selve hovedløpet.

Ellers er vi lovet at spillet vil inneholde Private Multiplayer, slik at du kan dra på banen sammen med venner for å kjøre tilpassede løp og arrangementer. I tillegg kommer Rivals -funksjonen tilbake, slik at du kan teste deg selv mot andre og prøve å forbedre deg.

Det er også lagt til at uansett hvor du kjører, vil du kunne utvikle bilen din, en funksjon som er designet for å gjenspeile den virkelige verden - det vil si at du alltid undersøker og utvikler bilen, uavhengig av arrangementet.

Det skal sies at selv om Forza Motorsport kommer til å inneholde disse funksjonene, vil spillet ved lanseringen mangle en tilskuermodus, racing med AI i flerspillermodus og, ikke minst, delt skjerm.

Forza Motorsport lanseres på PC og Xbox Series den 10. oktober 2023.