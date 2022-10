Forza Motorsport-utviklerne vil ha dine beste ideer

HQ

Har du noen gode ideer om hvordan du ville forbedret Forza Motorsport og Forza Horizon? I så fall er Turn 10 og Playground Games responsive og har nå lansert en Suggestion Hub der alle spllere med Xbox-kontoer kan dele sine beste ideer:

"Today, we're taking the next step on our journey in listening to player feedback with the new Suggestions Hub on the Forza Forums - this will be our official place to share your requests for cars, game features, and more of what you'd like to see in Forza with our developers. Our goal is to make the Suggestions Hub the definitive location of player feedback, a true centralized hub for all your ideas and requests that can be consulted at any time by our game teams."

Turn 10 og Playground Games lover å lese tilbakemeldingene hver dag, men de vil selvfølgelig ikke kunne oppfylle alle ønskene til fellesskapet. Imidlertid sier de at de vil forklare hvorfor visse forslag ganske enkelt ikke kan implementeres på den nye undersiden Previously Considered Suggestions.

Hva synes du om denne måten å kommunisere og lytte til fellesskapet på?