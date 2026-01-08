Fotballlegenden Kevin Keegan avslører kreftdiagnose

HQ

Kevin Keegan (74), tidligere engelsk landslagssjef og spiller, har avslørt at han har fått en kreftdiagnose. Familien hans forteller at han nylig oppsøkte sykehuset på grunn av magesymptomer, og videre undersøkelser avslørte en kreftdiagnose. "Kevin er takknemlig overfor det medisinske teamet for deres inngripen og pågående omsorg. I denne vanskelige tiden ber familien om privatlivets fred, og vil ikke komme med ytterligere kommentarer."

Flere fotballag, samt fotballforbundet og Premier League, sendte støttemeldinger til Keegan. "Alle vi i LFC og den offisielle tidligere spillerforeningen Forever Reds sender våre beste ønsker til Kevin, hans familie og venner", skrev Liverpool.

Keegan spilte som spiss eller midtbanespiller i Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United og Blacktown City. Deretter ble han manager for Newcastle, Fulham, Manchester City og England, og ble den eneste manageren som ble mester med de tre klubbene han ledet i sin første sesong (Newcastle i 1993, Fulham i andredivisjon i 1999 og Manchester City i 2002).

Som spiller vant han Ballon d'Or to ganger i 1978 og 1979, tre ligatitler med Liverpool og Bundesliga med Hamburg, samt europacupen i 1977 med Liverpool.