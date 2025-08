Fotballverdenen sørger over Jorge Costa, Portos kaptein som døde brått, 53 år gammel

HQ

Porto FC kunngjorde tirsdag den plutselige døden til Jorge Costa, deres direktør for profesjonell fotball, og tidligere kaptein for laget, en av de mest fremtredende spillerne i sin generasjon. Han døde 53 år gammel som følge av hjertestans under en treningsøkt.

"I denne tiden med enorm sorg, sender Futebol Clube do Porto sine dypeste kondolanser til Jorge Costas familie, hans venner og alle som delte uforglemmelige øyeblikk med ham", sier Porto i en uttalelse. I sin profesjonelle karriere spilte Costa 383 kamper mellom 1990 og 2005, og vant en rekke titler, inkludert Champions League 2004, UEFA Cap 2003 og åtte ligatitler.

Senere reiste han rundt i verden som manager, blant annet for klubber i Romania, Tyrkia, Kypros og til og med Gabos og Equatoguineas landslag, før han i juni 2024 vendte tilbake til Porto som fotballdirektør.

Rundt om i verden har lag og spillere kondolert Costas familie og klubben, i tillegg til politikere fra Portugal, som president Marcelo Rebelo de Sousa og statsminister Luís Montenegro, som sa at "han var en idrettsutøver av min generasjon og et eksempel på dedikasjon og engasjement for lagene han var en del av og for landslaget vårt".

Giannin Infantino, FIFA-president, sa om ham at han "inspirerte generasjoner med sitt lederskap, sin besluttsomhet og lidenskap for spillet, og satte et uforglemmelig preg på FC Porto, det portugisiske landslaget og på alle de som hadde privilegiet av å kjenne ham".

"For historien, i tillegg til å være spiller, trener og direktør, vil han forbli en mann med overbevisninger, enkel i sin væremåte og sterk i sin personlighet", sier Federação Portuguesa de Futebol.

Porto har annonsert at dørene til Estádio do Dragão vil være åpne fra onsdag ettermiddag for de som ønsker å vise sin respekt, før begravelsen torsdag.