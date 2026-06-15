Fox kjøper opp Roku i en gigantisk avtale verdt 22 milliarder dollar

HQ

Fox har kunngjort at de kjøper opp Roku i en avtale verdt omtrent 22 milliarder dollar, med mål om å styrke sin digitale tilstedeværelse, redusere behovet for tradisjonell TV og sikre sin fremtid i bransjen.

Roku er for tiden en av de største aktørene i markedet, med en plattform som er koblet til over 100 millioner husholdninger over hele verden. For Fox gir avtalen umiddelbar tilgang til Rokus tjenester og enorme brukerbase, som nå kan integreres med plattformer som Tubi.

Etter fusjonen vil deres samlede virksomhet være den tredje største i USA målt i seertall. Fox-sjef Lachlan Murdoch beskriver avtalen som et viktig strategisk skritt og sier:

«Dette er et avgjørende øyeblikk for Fox, og en naturlig videreføring av den gjennomtenkte og målrettede strategien vi har fulgt i nesten et tiår. I 2019 omstilte vi selskapet med fokus på direktesendt nyheter og sport. I 2020 kjøpte vi Tubi, og under vår ledelse har det blitt en av de mest vellykkede virksomhetene innen strømming. I dag tar vi neste skritt»

Avtalen forventes å bli sluttført tidlig neste år, men må først godkjennes av tilsynsmyndigheter og aksjonærer.