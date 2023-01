Fox News: Xbox "prøver å rekruttere barna dine til klimapolitikk"

HQ

For et par uker siden annonserte Microsoft nye standardinnstillinger for Xbox som gjør at konsollene gjør vedlikehold (oppdateringer og så videre) i timer når det er mer fornybar energi tilgjengelig. De gjorde det også mulig å sette konsollen i dypere søvn i timer når du vanligvis spiller veldig lite. Alle smarte måte å redusere bruken av mer forurensende energi og strømregningen på, men ikke alle er glade for dette.

Den amerikanske nyhetskanalen Fox News har klart å finne et stort problem med folk som bruker mindre forurensende energi og sparer penger, som verten Jimmy Failla påpekte under showet Fox and Friends:

- Vi forstår hva dette er. Det er ikke det at det faktisk kommer til å kompensere for utslipp. Ok. Reduksjonsnivået er bittelite. Men de prøver å rekruttere barna dine inn i klimapolitikken i en tidligere alder: gjør dem klimabevisste nå.

Den republikanske senatoren Ted Cruz, som en gang kom veldig langt i det samme republikanske primærvalget som Donald Trump for å bli deres presidentkandidat, så ut til å ha lagt merke til dette også og var ikke fornøyd. Han tvitret: «Først gassovner, så kaffen din og nå går de etter Xbox-en din.»

Er de bare fullstendige idioter eller har de et poeng?