FPS: Dokumentarfilmen om First Person Shooter får sin første trailer

HQ

Det har ikke manglet på videospilldokumentarer de siste årene, som High Score, Atari: Game Over og Power On: The Story of Xbox. Men den kommende FPS: First Person Shooter ser ut til å legge lista enda høyere.

Vi snakker om over 4 timers spilletid om stort sett alt om klassiske førstepersons skytespill, med intervjuer med over 45 bransjelegender som John Carmack, John Romero, Cliff Bleszinski, Warren Spector, Marcus Lehto og Joseph Staten - og mange, mange flere.

Høres ganske bra ut, ikke sant? FPS: First Person Shooter har digital premiere 31. august og kommer også i en fysisk utgave med masse ekstramateriale, noe du kan lese mer om på den offisielle hjemmesiden.

Nå har vi den første traileren til denne dokumentaren å by på, sjekk den ut nedenfor.