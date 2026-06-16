Fra «Final Fantasy Brave Exvius» til «Resonance»: Planene om å lage en HD-2D-tittel i serien har vært på bordet i 6–7 år

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Den nylige Nintendo Direct-sendingen bød på en rekke overraskelser, og kanskje fordi noen av dem var i samme størrelsesorden som Kingdom Hearts IV eller kunngjøringen av en nyutgivelse av The Legend of Zelda: Ocarina of Time, gikk andre titler som skal utgis i år under radaren uten å skape like stor oppsikt. Final Fantasy Resonance er kanskje en av dem.

Resonance markerer også en tilbakevending til seriens klassiske røtter, slik produsent Keisuke Nakashima og regissør Hiroto Furuya forklarte i et intervju med IGN. Det er imidlertid ikke en helt original historie, da den i stor grad henter inspirasjon fra elementer i Final Fantasy Brave Exvius, et turbasert JRPG som ble utgitt eksklusivt for mobile enheter. Selv om spillet stammer fra 2015, begynte Resonance-prosjektet å ta form rundt 2019, i takt med fremveksten av Nintendo Switch.

«Allerede i Brave Exvius-tiden fikk vi også mye tilbakemelding fra spillerfellesskapet vårt om at de gjerne ville kunne nyte dette spillet på en konsoll. Det var det som opprinnelig ga oss ideen om en konsollversjon. Vi kan ikke avsløre den eksakte tidsrammen for utviklingen. Selve utviklingsperioden var imidlertid mye kortere. Det handlet mer om øyeblikket da ideen først dukket opp, da det bare var meg og et svært lite team som jobbet med konseptet og planleggingen.»

De snakker også om påvirkningen fra titler som de, som spillere, likte og som har etterlatt et varig inntrykk på dem den dag i dag, og hvordan dette preger måten de lager spill på. Nakashima sa: «Mitt første Final Fantasy-spill var Final Fantasy V, og jeg følte at det var rom for å utforske den klassiske Final Fantasy-opplevelsen der du ikke trenger så mye reflekser. For eksempel er det noen funksjoner som fremkaller den klassiske Final Fantasy-opplevelsen, som luftskip som kan reise over hele oververdenen og utforske det ulike innholdet spredt utover den verdenen, noe som virkelig lar deg fordype deg i den siden av utforskningen. Så, igjen, personlig ønsket jeg også å gå tilbake og gjenoppleve den klassiske moroa ved Final Fantasy-spillene fra den epoken.»

Til slutt peker Furuya på den nylige oppblomstringen av JRPG-sjangeren, drevet av nylige suksesser både i Japan og i utlandet, og tilskriver dette en ny generasjon skapere som vokste opp med disse mekanikkene og nå kan bidra til deres videreutvikling.

«Jeg føler at mange av oss skapere som vokste opp med å spille turbaserte spill, nå lager våre egne videospill. (...) Det ser ut til å være en generell bevegelse mot å gjenoppleve og muligens revurdere eller tenke nytt rundt noen av opplevelsene vi personlig hadde da vi var unge.»