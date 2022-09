Fractured Onlines Steam Early Access begynner i dag

Selv om det allerede har vært i lukket beta på Gamigos egen plattform, Glyph, er det nå tid for at det dynamiske åpen verden-rollespillet Fractured Online også går inn i Early Access på Steam. Fra og med i dag, 15. september 2022, kan du starte opp Steam og laste ned spillet for å begynne å forme den massive verden etter dine innfall.

I motsetning til mer tradisjonelle MMORPG-er, bærer Fractured Online stolthet i sitt dynamiske design som lar spilleren virkelig forme sin egen skjebne. For de som lurer på hva dette egentlig betyr, har Fractured Online ingen forhåndsbestemte stier du må vandre. Nei. Du kan heller takle eventyret på den måten du måtte ønske. Lyst på en fortelling om ære og frihet? Den menneskebebodde verden Syndesia er det perfekte stedet for deg å kalle hjem. Foretrekker du noe litt annerledes? Hvorfor ikke ta turen til planeten Arboreus for å oppleve dens frodige skoger og rolige innsjøer? Høres luksuriøst ut, ikke sant?

Men friheten stopper ikke der, for i Fractured Online tilbyr hver respektive planet en liste over underraser å velge mellom som hver bringer noe nytt til spillet. For eksempel, når Early Access starter, og planeten Arboreus ankommer, kan du velge mellom en rekke forskjellige antropomorfe skapninger. Enten det er de smidige og tigerliknende Chadra, eller de magisk tilbøyelige og hjortliknende Erwydra, er det flere forskjellige alternativer som lar deg omfavne din ville side. Og dette er alt uten å ta hensyn til Demon-rasen, som kommer i fremtiden.

Men spillbare underraser til side, hvordan fungerer denne såkalte "dynamiske" verdenen, spør du? I Fractured Online utvikler verden seg og endrer seg over tid. Et sted du besøkte i dag kan se helt annerledes ut i morgen, og dette skjer av en rekke årsaker. Dag- og nattsyklusen sikrer at nye opplevelser alltid tilbys, de streifende monstrene betyr at faren aldri er for langt ute av syne, og de ekspanderende bosetningene gir spilleren muligheten til å sette sitt eget preg på verdenen.

Hva skjer når du vil slappe av og bare nyte byttet fra eventyrene dine? Med den tilgjengelige bybyggingen og administrasjonsdelen kan du bokstavelig talt lage ditt eget hjem. Enten det er ved å bygge et enkelt hus i en allerede etablert livlig by, eller ta på seg den monumentale innsatsen med å skape en bosetning fra bunnen av med et laug, er alternativene der. Og dette går et skritt videre, ettersom du også kan bruke dette systemet til å gjenspeile typen person du er i spillet, for eksempel ved å bruke statusen din og kunnskapen din som en guvernør for å bidra til å utvikle bosetningen din til et blomstrende sosialt knutepunkt, en juvel av svette og stein beundret av alle.

Selvfølgelig, med makt og dyktighet kommer nysgjerrige øyne, og suksessen din kan trekke oppmerksomheten til rivaler som ser på prestasjonene dine som en mulighet til å bli rik raskt. Å forsvare bosetningen din fra inntrengere er av største betydning, og det er i situasjoner som dette at Fractured Onlines kampsystem kommer til sin rett. Det er designet for å være ferdighetsbasert og ikke målrettet, i likhet med et action-RPG, og du må faktisk sikte pilene dine, svinge med sverd, planlegge dine magiske angrep, time unnamanøvre og så videre, hvis du har tenkt å beseire fiendene dine og overleve de utfordrende PvP- og PvE-scenariene som finnes i spillets verden.

Riktignok er ikke dette så enkelt som det ser ut til ettersom spillet har hundrevis av individuelle evner å lære og mestre, hvorav mange kommer med statuseffekter som endrer hvordan de oppfører seg. Men dette brede systemet tillater Knowledge-systemet å skinne, noe som gir enda mer frihet i hvordan du utvikler karakteren din til et helt unikt individ. Og alt dette kommer godt med når du ser på sluttspillaktivitetene som tilbys, en forfriskende mengde PvP-sentrerte muligheter som belønner deg med utrolig kraftfullt utstyr og ressurser, som kan tillate deg å utvide bosetningen eller lauget til neste nivå.

Poenget er at Fractured Online er et helt unikt MMORPG. Dette er et ambisiøst spill som er skreddersydd og bygget fra bunnen av for at spillere skal kunne forandre verdenen på sine egne måter. Men du trenger ikke at vi forteller deg det, siden du kan dykke rett inn og sjekke ut spillet selv via enten Glyph, eller fra i dag, 15. september, også via Steam Early Access.