Francis Ford Coppola kritiserer det moderne Hollywood

Francis Ford Coppola. En av filmbransjens store, som tilsynelatende har plettet dette ryktet med sin nyeste film, Megalopolis. Selv om filmen ennå ikke har kommet på kino, var de første inntrykkene fra Cannes ikke gode, og selv under produksjonen så den ut til å være dømt til å mislykkes.

Coppola mener imidlertid at en kaotisk produksjon er filmens livsnerve. I et intervju med The Telegraph gikk han til angrep på det moderne Hollywood. "Det studioene gjør i dag er å lage Coca-Cola", sa han. "De vet at det er gode sjanser for å tjene penger, forutsatt at smaken forblir den samme. Men kunst er kaotisk."

Kaotisk er i hvert fall ordet for alt som har med Megalopolis å gjøre. Filmen sies å være uforståelig, men Coppola hadde i hvert fall store ambisjoner for prosjektet, som har kostet ham mer enn 120 millioner dollar av hans egne penger.