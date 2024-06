Francis Ford Coppolas Megalopolis får kinopremiere i september

HQ

Megalopolis hadde premiere i Cannes i år, og til tross for en ganske langvarig stående ovasjon rev mange kritikere filmen i filler umiddelbart etter at de hadde sett den. Det var tvil om filmen ville nå ut til et større publikum, men i det minste får den kinopremiere i USA.

Det er i stor grad takket være Lionsgate, som vil ha premiere på filmen den 27. september. Francis Ford Coppola eier fortsatt filmen, og har allerede booket IMAX-kinoer i forkant av premieren.

Vi får se om en av de merkeligste filmene som har kommet ut på mange år ender opp med å trekke publikum med sin rene fremmedhet, eller om den blir den kassasuksessen mange forventer. Uansett ser det ut til at Francis Ford Coppola allerede har brukt mer enn 99 % av oss kommer til å tjene i løpet av livet på denne filmen, så det er ikke så mye mer å tape.

Takk, Deadline.