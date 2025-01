Franco Colapinto vil ha "bedre sjanser til å sikre seg et løpssete" hos Alpine, sier Williams-sjefen

HQ

Franco Colapinto, en 21 år gammel argentinsk fører, gjorde sin Formel 1-entré i august 2024, som erstatning for Logan Sargeant, hos Williams. Han fullførte resten av sesongen og tok fem poeng i ni Grand Prix.

Mange trodde imidlertid at Colapinto ville bli værende hos Williams, men endringene i teamet, med Carlos Sainz fra Ferrari, gjorde at det ikke var plass til argentineren. Etter å ha blitt satt i forbindelse med andre lag, har det nå blitt bekreftet at Colapinto blir reservefører i Alpine.

Colapinto blir ikke den eneste føreren i Alpines reserve, sammen med Ryo Hirakawa og Paul Aron. Alpines førere blir Pierre Gasly og Jack Doohan (som erstatter Esteban Ocon). Med tre reserveførere må Colapinto kanskje vente litt på sin andre sjanse i den øverste motorsportkonkurransen, men nyheten har likevel begeistret de argentinske fansen. Og han har tid, for han har signert en flerårig avtale som knytter ham til BWT Alpine Formula One Team.

Williams' sjef mener det er på tide å gi slipp på Colapinto: Han vil være bedre i Alpene

I uttalelsen sin tenkte Colapinto på sitt tidligere lag. "Først og fremst vil jeg takke Williams for all støtten de har gitt meg fra det øyeblikket jeg begynte på akademiet og frem til det siste løpet i Abu Dhabi. De gjorde drømmen min om å kjøre Formel 1 til virkelighet, og det vil jeg alltid være takknemlig for."

"Å ta på meg denne utfordringen med BWT Alpine Formula One Team er virkelig en ære", legger han til. Hans tidligere sjef hos Williams, James Vowles, tror at med Sainz og Albon på startstreken i 2025, vil Colapinto ha en bedre sjanse i Alpine til å sikre seg et sete i 2025 eller 2026.

"Williams Racing Driver Academy eksisterer for å oppdage og utvikle fremtidens F1-stjerner, og det er akkurat det de har gjort i Francos tilfelle. I løpet av ni minneverdige løp med Williams viste han tydelig at han fortjener en plass i Formel 1, og vi har alltid sagt at vi vil støtte ham for å få en plass".