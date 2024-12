Frank Grillo foretrekker å jobbe med DC fremfor Marvel

HQ

Frank Grillo, kjent for sine roller i både Marvel- og DC-prosjekter, delte nylig sine tanker om å jobbe med begge studioene. I et nylig intervju med Entertainment Weekly forklarte Grillo, som spilte Brock Rumlow (Crossbones) i MCU, at mens Marvel er et velsmurt maskineri, synes han arbeidet med DC er mer personlig og givende. Han liker spesielt godt å være en del av et prosjekt i en tidlig fase, som med James Gunn og Peter Safrans DC Universe, der han føler seg mer knyttet til historiens utvikling.

Grillo, som for tiden gir stemme til Rick Flag Sr. i DCs Creature Commandos, vil fortsette å portrettere karakteren i flere DC-prosjekter, inkludert Peacemaker sesong 2 og Superman. Han nevnte også utfordringen med å balansere rollen sin med sine andre forpliktelser, som Tulsa King, og sa at han måtte få mest mulig ut av håret sitt for karakterens live-action-look.

Debatten som aldri dør - Marvel eller DC? Hvilken side er du på?