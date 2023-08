Frank Miller har designet omslaget til Batman: Gargoyle of Gotham.

HQ

Rafael Grampá (The Dark Knight Returns: The Golden Child, sammen med Frank Miller) og DC Comics har kunngjort at den kommende tegneserien, Batman: Gargoyle of Gotham, er klar for utgivelse og vil komme ut i fire utgaver, fire forskjellige historier som håper å blåse nytt liv i Gothams beskytter.

Det første nummeret kommer ut 16. september, og forsiden på ett av bladene er designet av mesteren Frank Miller, hvis ikoniske stil er en av favorittene her i redaksjonen.

DC Comics:

"Batman: Gargoyle of Gotham følger et Gotham City der hver dag føles mørkere og mer uopprettelig enn den forrige, og Batman tar et definitivt valg - å drepe Bruce Wayne-identiteten for godt og omfavne kappen og kåpen på heltid. Men selv om han kjenner Gothams gater, vil Batman snart oppdage at han knapt kjenner seg selv. En seriemorder er på frifot, og selv om drapsofrene først virker tilfeldige, fører hvert eneste spor Batman nærmere den skremmende sannheten - at de alle er forbundet, ikke bare med hverandre, men også med ham. Når et helt nytt skurkegalleri av fullstendig fordærvede skurker begynner å dukke opp fra dypet av byen, må Batman ta et oppgjør med ondskapens vesen - inkludert det som lurer i de mørkeste krokene av hans eget hjerte - for å møte det som kommer til å ramme byen han har sverget å beskytte."

Vil du lese disse fire utgavene?