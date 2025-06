Frankrike bekrefter droneavskjæringer i forkant av våpenhvilen mellom Israel og Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Frankrike har bekreftet at landets væpnede styrker avskjærte flere iranske droner rettet mot Israel bare dager før en våpenhvile ble inngått, sa landets forsvarsminister Sebastien Lecornu sent på onsdag.



Dette kan interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



"Jeg kan bekrefte at den franske hæren har fanget opp mindre enn 10 droner de siste dagene under de ulike militære operasjonene som Den islamske republikken Iran har gjennomført mot Israel, enten med bakke-til-luft-systemer eller via våre Rafale-jagerfly."



Det vil kanskje interessere deg: Trump kunngjør våpenhvile mellom Israel og Iran.



Den franske forsvarsministeren uttalte at operasjonen involverte både bakkesystemer og jagerfly, noe som markerer et sjeldent tilfelle av fransk militær inngripen i regionen. Konflikten, som eskalerte raskt, var preget av utstrakt bruk av missiler og droner fra begge sider.