Frankrike blir det første landet i G7 som anerkjenner staten Palestina

HQ

Frankrike har blitt det første landet i G7-gruppen (som også omfatter Canada, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA) som offisielt anerkjenner staten Palestina. Emmanuel Macron ba først Storbritannia om å anerkjenne Palestina, og torsdag kunngjorde han at anerkjennelsen vil bli formalisert på FNs generalforsamling i september.

Frankrike blir ett av få EU-land som anerkjenner staten Palestina, i tillegg til Irland, Sverige og Spania. Macron begrunnet sin beslutning med "det presserende behovet for å redde sivilbefolkningen". "Fred er mulig. Vi trenger en umiddelbar våpenhvile, løslatelse av alle gisler og massiv humanitær hjelp til befolkningen i Gaza ", skrev han.

Kunngjøringen ble møtt med ros av noen og avvisning av andre. Blant kritikerne er selvsagt Israel, hvis president Benjamin Netanyahu sa at "En palestinsk stat under disse forholdene vil være en utskytningsrampe for å utslette Israel - ikke for å leve i fred ved siden av det. La oss gjøre det klart: Palestinerne søker ikke en stat ved siden av Israel; de søker en stat i stedet for Israel".

USA tok også "sterk avstand" fra Macrons beslutning. "Denne hensynsløse avgjørelsen tjener bare Hamas' propaganda og setter freden tilbake. Det er et slag i ansiktet på ofrene fra 7. oktober", sa utenriksminister Marco Rubio.

Mahmoud Abbas, palestinernes president, uttrykte sin "takk og takknemlighet" som "Dette standpunktet gjenspeiler Frankrikes forpliktelse til folkeretten og dets støtte til det palestinske folkets rett til selvbestemmelse."

I mellomtiden sa Storbritannias statsminister Keir Starmer, etter press om å følge i Frankrikes fotspor, at "anerkjennelsen av en palestinsk stat og en tostatsløsning" ville garantere fred og sikkerhet for palestinere og israelere. "Vi er klare på at en stat er det palestinske folkets umistelige rett".