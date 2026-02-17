Frankrike frigir et mistenkt russisk skyggetankskip kjent som Grinch etter å ha blitt ilagt en høy bot

HQ

Franske myndigheter har latt tankskipet Grinch (mistenkt for å være en del av Russlands skyggeflåte som omgår sanksjoner) forlate fransk farvann etter å ha betalt en bot på "flere millioner euro" og holdt ut tre uker i varetekt, ifølge Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot.

Fartøyet ble oppbrakt i Middelhavet i forrige måned og ankret opp ved Fos-sur-Mer på grunn av påstander om at det ikke førte gyldig flagg. Mannskapet, som var av indisk nasjonalitet, forble om bord under etterforskningen. Franske myndigheter sa at eierselskapet ble dømt til en økonomisk bot som en del av en skyldprosedyre.

Frankrike og andre nasjoner har lovet å slå ned på Russlands skyggeflåte, et nettverk av over 400 fartøy som brukes til å unngå sanksjoner knyttet til Moskvas krig i Ukraina. Mange av skipene er eldre, registrert under ugjennomsiktige enheter og seiler under utenlandske flagg. Barrot understreket at "omgåelse av europeiske sanksjoner har en pris", og signaliserte Frankrikes pågående forpliktelse til å håndheve restriksjoner...