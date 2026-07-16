Frankrike tar skritt mot å legalisere eutanasi

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Spørsmålet om aktiv dødshjelp har lenge vært svært kontroversielt, med sterke argumenter både for og imot. Nå tar imidlertid Frankrike et skritt mot (takk til Nyheter24) å la enkeltpersoner selv bestemme når det er på tide å avslutte livet sitt, gjennom et forslag fremmet av president Emmanuel Macron.

Tanken er at voksne som er ved sine fulle fem og lider av livstruende sykdommer som forårsaker uutholdelige smerter, skal kunne få forskrevet et dødelig stoff, som personen deretter kan velge å innta på egen hånd (eller med hjelp). Personer som lider av psykiatriske eller nevrodegenerative sykdommer er imidlertid unntatt.

Sveits har lenge hatt lovgivning om dette, men også Belgia, Nederland og Spania har i dag lignende regler.