Fransk fagforening uttrykker bekymring for Don't Nod og den overfylte spillplanen

Don't Nod har vært en svært produktiv utvikler i det siste. Det franske studioet lanserte Jusant i oktober 2023, og debuterer med Banishers: Ghosts of New Eden allerede i morgen.

Med så mange prosjekter på gang på en gang har den franske fagforeningen STJV gått ut og sagt at de er bekymret for velferden til de som jobber hos Don't Nod, og går så langt som å si at utvikleren tar på seg flere prosjekter enn de kan håndtere, med åtte prosjekter under arbeid per oktober 2023. STJV hevder også at Don't Nod har problemer med organisasjonen, og at det er hyppige forflytninger av ansatte mellom prosjekter uten at det er noe mål med det. Det hevdes også at utviklerne ikke visste at Banishers ble utsatt fra den tidligere lanseringsdatoen 7. november 2023 før 30 minutter før den offentlige kunngjøringen kom.

Don't Nod har siden sendt ut en egen uttalelse til GamesIndustry som svar på STJVs påstander, der den franske utvikleren gikk så langt som å legge til at "påstandene om at ansatte blir 'regelmessig mishandlet' ikke stemmer overens med selskapets verdier og kultur. Vi prioriterer å skape et støttende og inkluderende arbeidsmiljø der hver enkelt behandles med respekt og verdighet."

Don't Nod fortsetter med å legge til at de er "forpliktet til å opprettholde et støttende og inkluderende arbeidsmiljø for alle", og at de er "forpliktet til å ta opp alle problemer som tas opp på en konstruktiv måte."

Don't Nod har blitt sett på som en av de mer progressive utviklerne, ettersom det franske studioet blant annet tilbyr fjernarbeid på heltid og faste kontrakter.