Franske "alien" Victor Wembanyama slår flere NBA-rekorder i én kampVictor

Victor Wembanyama var fortsatt relativt ukjent i NBA, etter å ha kommet til San Antonio Spurs i 2023, og kom fra den franske LNB Élite, den øverste basketball-ligaen. Men den 20 år gamle spilleren, som nettopp har vunnet sølv for Frankrike i OL i Paris, er raskt i ferd med å bli en stjerne med egne meritter, og sist helg slo han ny NBA-rekord.

Under 114-94-kampen mellom San Antonio Spurs og Portland Trail Blazers på lørdag skrev han seg inn i historien ved å bli den sjette spilleren i NBA-historien som noterer seg for over 30 poeng og over 10 blokker i en kamp. Bare seks spillere i historien hadde klart det før, blant dem Hakeem Olajuwon, som gjorde det fem ganger.

Men det er neppe den eneste rekorden han har slått forrige helg. Han ble også den første NBA-spilleren som lyktes med minst én blokkering i 62 kamper på rad.

Og, selv om det ikke er uhørt, et annet absolutt imponerende landemerke: han har nådd over 200 trepoengere ... raskere enn Stephen Curry, James Harden y Ray Allen, som er de tre beste langdistanseskytterne i NBA-historien.

Han scorer i gjennomsnitt 3,1 trepoengere per kamp denne sesongen, nok et tegn på trippelens dominans i basketball, noe som har mange kritikere, deriblant Shaquille O'Neal, som antydet at denne tendensen "ødelegger" NBA og dets TV-seertall.

Uansett om du er enig eller ikke, er det ubestridelig at Victor Wembanyama er den typen spiller som kan definere en generasjon ... med litt hjelp fra genetikken, ettersom han for tiden er den høyeste NBA-spilleren, 7 ft 3 in (2,21 m). Ikke rart at kallenavnet hans er "Alien".