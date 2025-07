Franske Lenny Martinez tatt for juks med "klissete flaske"-trikset i Tour de France

HQ

Lenny Martinez, 22 år gammel fransk syklist for Team Bahrain Victorious, ble ilagt en bot på 8 poeng og mistet sjansen til å konkurrere om den prikkete trøyen med Vingegaard, da han ble tatt i å ty til den gamle taktikken med den "klissete flasken". Dette gamle trikset er veldig selvforklarende: Det går ut på at rytterne får vannflasker fra lagets bil, men i stedet for å ta tak i dem med en gang, tar han tak i flasken i noen sekunder, henger seg fast i bilen og drar nytte av bevegelsene for å få et løft.

Som et resultat har han blitt bøtelagt med åtte fjellpoeng, trukket fra de 20 han fikk på etappen. Martinez lå på det tidspunktet på andreplass i klatrekonkurransen, godt bak Pogacar, men ettersom sloveneren også har den gule ledertrøyen, fikk han den prikkete trøyen. Han har nå 72 poeng.

Selv om Martinez ikke hadde blitt bøtelagt, ville han likevel ha mistet trøyen til Jonas Vingegaard, som nå har 89 poeng (Pogacar har 105). Etter å ha sjekket bildene, fanget av TV-kameraer, som ikke gir rom for tolkning, ble Martinez også bøtelagt med 10 sekunder i sammendraget og 200 sveitsiske franc, rundt 213 euro, men han kan prise seg lykkelig over at han ikke fikk en strengere straff eller ble diskvalifisert...