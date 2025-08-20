Franske myndigheter etterforsker "forferdelig" dødsfall under direktesending på Kick

HQ

Siste nytt om Frankrike . Franske påtalemyndigheter i Sør-Frankrike har innledet etterforskning etter at en middelaldrende mann døde under en direktesending der han ble utsatt for mishandling.

Personen, som egentlig heter Raphael Graven, men som på nettet ble gjenkjent som Jean Pormanove eller JP, hadde opparbeidet seg en tilhengerskare ved å være vertskap for direktesendinger der han ble utsatt for overgrep og ydmykelser.

Kick, den involverte plattformen, sa at de samarbeider fullt ut med etterforskningen og bekreftet sin forpliktelse til innholdssikkerhet. "Vi er dypt bedrøvet over tapet av Jean Pormanove og kondolerer til hans familie, venner og lokalsamfunn", legger de til.

Frankrikes høykommissær for barn betegner hendelsen som "forferdelig". "Plattformene har et enormt ansvar for å regulere innholdet på nettet, slik at barna våre ikke blir utsatt for voldelig innhold. Jeg oppfordrer foreldre til å være ekstremt årvåkne", skrev hun på X.