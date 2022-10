Frasier-oppfølger får grønt lys av Paramount+

HQ

Det har vært mye snakk og rykter om en oppfølger til Frasier de siste årene, og Kelsey Grammer har selv ikke lagt skjul på at han gjerne vil gjenta rollen som Frasier Crane i en ny serie. Nå har prosjektet fått grønt lys av Paramount+ og produksjonen kan dermed starte.

Frasier var enormt populært på 90-tallet og konkurrerte med både Friends og Seinfeld. Serien var en spinoff basert på Cheers, der Grammer hadde en mindre rolle som psykiateren Frasier. I spinoffen flyttet Frasier fra Boston til Seattle og ble radiopsykolog, og nesten alle store karakterer fra Cheers gjorde gjesteopptredener i den nye serien.

Det ser ut til at vi kan forvente et liknende oppsett denne gangen, siden de andre hovedrollene ikke kommer til å være ordinære skuespillere. I stedet kan Daphne, Ross og fremfor alt Niles forventes å besøke det nye showet, hvor Frasier nok en gang har flyttet til en ny by. Det er ventet ti episoder i den første sesongen, som forhåpentligvis viser seg å være god nok og populær nok til at vi får se mer til Frasier i fremtiden.

Takk, Deadline