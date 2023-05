Freaky Friday-oppfølger på trappene

HQ

Disney-komedien Freaky Friday fra 2003 får en oppfølger, med Jamie Lee Curtis og Lindsay Lohan tilbake i rollene fra originalfilmen.

The Hollywood Reporter bekreftet nyheten, men det så ut til at Curtis og Lohan var åpne for en retur i noen tid. "Jamie og jeg er begge åpne for det, så vi overlater det i hendene som er. Vi ville bare lage noe som folk absolutt ville elske," sa Lohan nylig.

Filmen fylte nylig 20 år, og inneholder en kroppsbyttehistorie om en stresset mamma og opprørsk tenåring. Typiske Disney-ting, men det klarte å skape 160 millioner dollar for musen på billettkontoret, så det er grunn til at det kan være etterspørsel etter en oppfølger.

Vil du se en Freaky Friday-oppfølger?