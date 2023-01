Freddie Prinze Jr. sier Iron Bull var hans favorittkarakter å spille

HQ

Freddie Prinze Jr., er kanskje mest kjent for sine roller i She's All That og Scooby-Doo live action-filmene. Skuespilleren har imidlertid også lagt ned litt stemmearbeid i videospill.

Han spilte blant annet James Vega i Mass Effect 3 og Iron Bull i Dragon Age: Inquisition, så det er litt hyggelig at Prinze Jr. sier at sistnevnte var "den morsomste" han noen gang har hatt i karrieren, ettersom han elsket å komme på stemmen til karakteren og Qunari -følgesvennens personlighet.

"Iron Bull er den ene. Det er stemmen. Det er min favorittkarakter jeg noensinne har spilt," ser Prinze Jr. i et intervju med Original Funko. "Det er ikke fra en stor film som tjente 100 millioner dollar, og det er ikke fra Scooby eller She's All That. Det er en gigantisk okse-lignende massiv kraftig fyr, og de ville ha denne linebacker bro-stemmen, som "Hei, hva skjer", og det føltes ikke riktig. Så vi begynte å eksperimentere med stemmer ... fra Thunder og Pete i The Mickey Mouse Club til Winston, 'Vi skal ikke flagge eller mislykkes', og vi slo dem til slutt sammen og det ble Iron Bull.

Hva synes du om Iron Bull?