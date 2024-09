Free Play Days er tilbake med det største utvalget hittil

HQ

Som du kanskje vet, har Microsoft et program de kaller Free Play Days, som er et utvalg av vanligvis tre titler som Game Pass Core- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned gratis og nyte i løpet av en helg (frem til mandag kl. 09.00 for å være mer presis).

Denne uken er det et rekordstort utvalg å velge mellom, ettersom Microsoft laster opp med ikke mindre enn ti titler i samarbeid med 505 Games. Her er gratisspillene dine, benytt anledningen til å spille mange av dem, og det er også store rabatter i løpet av helgen :



Assetto Corsa Competizione



Bloodstained:

Ritual of the NightTi

spill

Control



Crime Boss: Rockay City



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes



Ghostrunner 2



Miasma Chronicles



Portal Knights



Stray Blade



Terraria



Flere av disse er virkelig, virkelig gode, så benytt sjansen til å prøve dem ut, og du vil helt sikkert finne flere nye favoritter og, igjen, kjøpe dem til en rabattert pris. Hvis du vil lese mer om de enkelte titlene eller Free Play Days-programmet, kan du gjøre det på Xbox Wire.