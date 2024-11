Fremtiden ser dyster ut for Moon Knight- ikke regn med en andre sesong av serien

Det er snart to år siden Marc Spector og hans alter ego Moon Knight debuterte i MCU, men etter at miniserien ble avsluttet, har stillheten rundt karakteren og hans potensielle fremtid vært øredøvende. Seriens regissør Mohamed Diab snakket nylig om dette i et intervju med Deadline, og dessverre høres det ikke ut som om vi får se Spector igjen med det første. Diab nevnte imidlertid at han er veldig åpen for å samarbeide med andre Marvel-skapere og muligens jobbe med en crossover.

HQ

"Akkurat nå er ingenting i samtaler, men definitivt med Moon Knight, ville jeg elske å være involvert i noe annet, og det kan helt sikkert skje. Jeg har et godt forhold til dem."

"Man vet aldri - med Marvel er ingenting ferdig. Det kan bli en film, eller han kan gå inn i et annet univers."

Oscar Isaac, som spiller Spector, har også kommentert at han er interessert i å gjenta rollen, og ser Moon Knight som en mulig del av Midnight Suns.

"Jeg syntes det var en interessant mulighet med Midnight Suns. Det er så interessante karakterer der."

"Nå som vi har lagt grunnlaget for å finne ut hvem Marc, Steven og Jake - mindre enn det - er, kunne det være en interessant mulighet å se ham som en del av et team og hvordan dynamikken ville være. Jeg tror det hadde vært spennende. For meg håper jeg definitivt at det er rom for å utforske den muligheten."

Så hvem vet hva fremtiden bringer? Synes du Moon Knight fortjener mer plass i MCU?