Frenkie de Jong er skuffet over antall titler Barcelona har vunnet på fire år: "Jeg forventet minst det dobbelte"

Frenkie de Jong var en av Barcelonas store profiler i 2019, men til tross for en lovende start har hans betydning i klubben avtatt, og under Hansi Flick spiller han sjelden. Det har lenge gått rykter om at de Jong ikke kommer til å forlenge kontrakten med Barcelona, og noen har til og med meldt at han vil bli solgt eller transferert før kontrakten utløper ved slutten av neste sesong, i juni 2026.

I dag, i et intervju med nederlandske Voetbal International, avviste de Jong å snakke om fremtiden sin, og fokuserte kun på å spille: "Kontraktsforlengelsen min er et tema for lokalavisene, ikke for meg. Jeg ønsker å spille fotball, og så vil jeg se hva klubben ønsker å gjøre med meg, og så vil jeg bestemme hva jeg vil gjøre, sammen med agenten min og familien min."

På denne måten antyder de Jong at han har til hensikt å fullføre kontrakten sin frem til 2026, men lukker heller ikke døren for tilbud fra klubben. Et slikt lokalt medie de Jong refererer til, El Nacionalrapporterte nylig at Barça kan bruke Frenkie de Jong som et forhandlingskort for å hente Joshua Kimmich fra Bayern München, som går ut av kontrakt i juni 2025. Det kan skje i sommer eller til og med i vinter, mente de.

Frenkie de Jong la heller ikke skjul på sin skuffelse over klubben, og sa ting han trolig ikke ville sagt om han ble spurt i Spania. "Da jeg signerte for Barcelona, så jeg ikke for meg at jeg bare skulle vinne Ligaen, Copa del Rey og den spanske supercupen etter fire år. Jeg forventet minst det dobbelte, så det skuffer meg". Han innrømmer også at pandemien påvirket klubben. "Den perioden kostet klubben mye. Det er ting på veien du ikke kan forutse".