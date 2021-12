Friday the 13th-gjengen går til The Texas Chain Saw Massacre

Forrige gang vi hørte fra utviklerne i Gun annonserte de at Friday the 13th: The Game ikke ville få mer innhold som følge av rettighetskonflikter, men dette stopper dem ikke fra å prøve lykken med et annet velkjent skrekkunivers.

Gun sitt neste spill er nemlig The Texas Chain Saw Massacre, og atter en gang er det snakk om et asymmetrisk multiplayerspill hvor én person har rollen som Leatherface mens de andre er vanlige personer som prøver å flykte. Nærmere informasjon om spillet vil komme senere.