Friday the 13th-utviklerne avslører Killer Klowns From Outer Space: The Game

Fra utviklerne av Friday the 13th: The Game kommer en ganske uventet kunngjøring. Under Gamescom avslørte de nemlig et spill basert på kultklassikeren Killer Klowns From Outer Space og oppsettet er meget kjent. Det blir et asymmetrisk flerspillerspill, 3v7, hvor det ene laget spiller som onde romklovner og det andre består av mennesker. Det vil også by på et tilfeldig generert kart og forskjellige klasser å velge mellom på begge sider. Killer Klowns From Outer Space: The Game er en live-service-tittel hvor en stor del av spillet utgis i bølger etter lanseringen.

Spillet er laget i samarbeid med filmens originale skapere, Chiodo Brothers, som fungerer som eksekutive produsenter. Selv filmens komponist John Massari har vært med på å gi denne 80-tallsklassikeren nytt liv. Dette er hva brødrene sa i et intervju i forbindelse med Gamescom:

"Da vi først hørte at noen ønsket å lage et Killer Klowns From Outer Space-spill, hadde vi alle den samme reaksjonen: endelig! Men ingenting kunne ha forberedt oss på opplevelsen som Good Shepherd Entertainment- og Teravision-teamet skapte. Vi er begeistret over den store lidenskapen disse menneskene deler for verden til Killer Klowns og omsorgen de har investert i å bringe den til live på overraskende nye måter. Vi vet at fansen vår vil glede seg over å kunne gå inn i overdimensjonerte sko fra Klownene for første gang... For det er vi."

Killer Klowns From Outer Space: The Game slippes en gang i 2023 og kommer til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series X.