Friends vs Friends kombinerer kortspill og skyting

Kortspill og førstepersons skytespill er ikke akkurat en kombinasjon vi har sett mye til før, men tidligere i år fikk vi Neon White som kombinerte akkurat de to sjangrene, og nå kommer det et til ved navn Friends vs Friends, utviklet av Brainwash Gang. Kanskje dette er starten på en unik trend i spillverdenen? Utviklerne selv beskriver spillet sitt slik: "Friends vs Friends er et frenetisk PvP-skytespill som kombinerer kamper med å bygge opp en kortstokk. Velg en figur, bygg opp stokken din og test vennskap med helsprø korteffekter. Lynraskt og kjempegøy med venner!"

Med pastellfargede tegneseriedyr, heseblesende vold og fengende popmusikk fanget Friends vs Friends interessen vår også estetisk, så nå venter vi bare på en lanseringsdato for denne spennende indie-tittelen. Sjekk ut traileren nedenfor.