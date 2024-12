Friidrettseuropamester Ana Peleteiro forteller at hun ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling

HQ

Ana Peleteiro, spansk trestegshopper, gullmedalje i friidretts-EM i 2024 og bronse i OL i Tokyo i 2020, har fordømt at hun ble utsatt for psykisk og fysisk mishandling av en tidligere kjæreste.

Peleteiro har avslørt det i en TikTok-video, som en del av trenden "And yet I stayed", der brukere forteller sine historier om hvordan de ble værende i et forhold til tross for mishandlingen og overgrepene de ble utsatt for.

"Man kan lære av sine feil, og forhåpentligvis fungerer dette slik at andre jenter ikke blir værende", innrømmer hun i begynnelsen av en fem minutter lang video.

Hun forteller om flere tilfeller av giftig og manipulerende oppførsel fra en tidligere kjæreste, blant annet da hun fant ut at han hadde flere elskerinner, men han snudde situasjonen ved å fortelle henne at hun var den "gale" og truet med å forlate henne. "Og likevel ble jeg værende", legger Peleteiro til.

Denne mannen voldtok henne også, og vekket henne midt på natten for å ha et seksuelt forhold uten samtykke. Han fortalte henne at hvis de ikke hadde sex hver gang han ville, måtte hun akseptere utroskap.

Andre atferdsmønstre inkluderer å endre alt ved henne: måten hun kler seg på, familie- og vennerelasjoner ... og hun legger til at "hvis noen identifiserer seg med disse tegnene, vær så snill å stikke av, du vil aldri bli lykkelig" og råder dem til å gå i terapi "fordi det er veldig vanskelig å avslutte et forhold med en narsissist fordi det senker selvfølelsen din".

Peleteiro er for tiden gift med den franske trippelhopperen Benjamin Compaoré og har en datter født i 2022.