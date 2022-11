Frogwares viser Sherlock Holmes i møte med Cthulhu

HQ

Julen nærmer seg med all glede den bringer med seg, men vi må ikke glemme at fred og sikkerhet i mange deler av verden fortsatt er noe man bare kan drømme om, slik tilfellet er for den ukrainske befolkningen. Russlands konstante terror mot dem er en del av borgernes hverdag, men selv midt i denne terroren kjemper folk for å komme seg videre med livet, og det samme gjelder utviklerne hos Frogwares.

Det Kyiv-baserte studioet har vært aktivt siden konflikten startet, men ikke overraskende med store vanskeligheter med å fortsette arbeidet med Sherlock Holmes The Awakened. Men til tross for bombing, strømbrudd og upålitelige internettforbindelser, har de likevel klart å holde det gående og har faktisk nettopp sluppet en trailer med et første glimt av gameplay.

I dette skrekkeventyret med Sherlock og Cthulhu, blir Sherlock Holmes og John Watson møtt med en skremmende sak som vil påvirke psyken deres og prege dem for alltid. Det som ser ut til å være et enkelt tilfelle av en savnet person blir raskt til et nett av konspirasjoner fra en kult som tilber guden Cthulhu og prøver å oppfylle en eldgammel profeti.

Frogwares informerer oss om at til tross for krigen, håper de å gi det ut mellom februar og mars 2023 til alle plattformer. Du kan også se noen nye skjermbilder nedenfor.