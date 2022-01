FromSoftware følte ekstra mye press om å levere grafisk med Elden Ring etter Demon's Souls på PS5

HQ

FromSoftware designet og utga det originale Demon's Souls for mange, mange år siden, men for litt over et år siden brukte Bluepoint deres tekniske ekspertise til å skape en visuelt banebrytende remake av spillet, som så sannelig er det flotteste spillet fra det universet hittil.

Faktisk er spillet så flott at det for alvor har lagt press på grafikkteamet bak det kommende Elden Ring. I et intervju med EDGE forteller regissør Hidetaka Miyazaki følgende:

"Yes, I'm pretty sure our graphics-creation staff felt that pressure more than anyone else. And not just with Elden Ring, but with all the games we make. Graphical fidelity is not something we put as the top priority. What we ask for on the graphics side depends on the systems and requirements of the game itself, and it takes less priority compared to the other elements of development."

Elden Ring ser ganske fint ut, eller hva synes du? Du kan se den seneste traileren nedenfor.