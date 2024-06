FromSoftware forutsetter aldri suksess med spillene sine

HQ

FromSoftware er et av de mest pålitelige studioene i spillverdenen i dag. Ikke bare klarer de å levere den ene kritikerroste suksessen etter den andre, men de lager også spill ganske raskt. Mindre enn ett år etter Armored Core VI: Fires of Rubicon, har vi utvidelsen Elden Ring å glede oss over.

Med det omdømmet FromSoftware har opparbeidet seg gjennom årene, skulle man kanskje tro at det er et stort press på å fortsette å produsere hits. Men ifølge president Hidetaka Miyazaki blir hver utgivelse behandlet som sin egen greie, uten å bekymre seg for lignende anerkjennelse som det som kom før.

"Elden Ring var i en egen liga når det gjelder suksessen og kritikernes anerkjennelse, men det vi prøver å gjøre som selskap, er å aldri anta at det vil skje igjen med våre fremtidige spill," sa Miyazaki (via The Guardian.) "Ingen avgjørelse er basert på en antagelse om at, hei, vi gjorde det én gang, det kommer til å skje igjen." Miyazaki sier (via The Guardian) Å tillate denne ganske konservative prognosen gir oss rom til å feile - og det resulterer igjen i bedre spill og bedre beslutninger. På en indirekte måte tror jeg at antakelsen om at vi ikke kommer til å gjøre en ny hit, det konservative synet, gir næring til og hjelper oss med spilldesignet."

FromSoftware har nok en gang høstet massevis av kritikerroser med Elden Ring: Shadow of the Erdtree, men fansen har faktisk funnet utvidelsen for vanskelig når det gjelder bossmøtene.