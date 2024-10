FromSoftware gir sine ansatte 12 % lønnsøkning

HQ

Ettersom mange av de siste spillnyhetene har handlet om permitteringer og selskaper som legger ned, er det alltid en hyggelig overraskelse å se at de talentfulle folkene som lager prosjektene vi elsker, blir belønnet for innsatsen sin.

Dette er tilfellet for FromSoftware, ettersom den japanske utvikleren har kunngjort i en pressemelding at de vil øke lønnen til sine ansatte med 11,8 % fra og med april 2025. Dette kommer i tillegg til at grunnlønnen for nyutdannede økes fra 260 000 yen til 300 000 yen (ca. 1 348 pund opp til 1 555 pund).

FromSoftwares president Hidetaka Miyazaki uttaler følgende om denne avgjørelsen: "Vi streber etter å lage spill som formidler følelser, skaper verdi og inspirerer til glede. Derfor jobber vi for stabile inntekter og et givende arbeidsmiljø der våre ansatte kan utvikle seg. Økningen i grunnlønn og begynnerlønn er et ledd i denne politikken."