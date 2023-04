FromSoftware ønsker å gi ut spill oftere

HQ

I et nytt intervju med Eurogamer har FromSoftwares Yasuhiro Kitao sagt at teamet som jobber i det anerkjente utviklingsstudioet ønsker å gi ut spill oftere.

Han sa: "Dette er et område vi føler at vi alltid har forsøkt å oppnå: alltid lage noe nytt, alltid lage noe originalt, noe som vi synes er interessant og morsomt somspillere. Så i denne forstand er det egentlig ikke så mye som har endret seg. Vi utvikler flere titler samtidig; vi har flere team som jobber med forskjellige prosjekter. Vi håper å forskyve utgivelsene våre og komme med noe nytt og spennende med forhåpentligvis ikke så lange mellomrom fremover."

Med tanke på at vi får Armored Core VI: Fires of Rubicon senere i år, og vi fikk Elden Ring i fjor, vil vi si at FromSoftware ser ut til å være i brann når det gjelder hyppige utgivelser. Kanskje er det imidlertid ute etter å gjøre denne typen tidsplan mer av normen enn et unntak fra den. Uansett, med tanke på utviklerens berømmelse i spilllandskapet, vil det være vanskelig å finne noen som ikke vil se flere FromSoftware-spill.