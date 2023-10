FromSoftware rekrutterer utviklere til flere nye spill

HQ

Dette året har kanskje vært et godt år for spill, men det har vært et mindre godt år for utviklerne. Bransjen har vært hardt rammet av oppsigelser, men det finnes alltid noen få utviklere som ønsker å utvide teamet sitt.

FromSoftware er en slik utvikler. På nettstedet ☗finnes det en rekke ledige stillinger innen flere fagområder, blant annet: spillplanlegger, systemplanlegger, karakterdesigner, bakgrunnsdesigner, teknisk kunstner, lyddesigner/komponist med mer.

Den anerkjente utvikleren vil holde webinarer i desember for å gi mer informasjon om disse rollene. Den eneste tittelen vi vet om akkurat nå i FromSoftwares utgivelsesplan, er en utvidelse til Elden Ring. Med denne ansettelsesrunden ser det imidlertid ut til at vi kan få se enda flere spill fra studioet i nær fremtid.