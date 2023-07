FromSoftware setter scenen med eksplosiv trailer for Armored Core VI-historien

HQ

Hvis du ikke er helt sikker på hva du kan forvente deg av Armored Core VI: Fires of Rubicon, er du ikke den eneste, for FromSoftware har ikke besøkt denne serien på mange år. Men nå som spillet skal debutere på PC, PlayStation og Xbox 25. august 2023, har den berømte japanske utvikleren avslørt historietraileren for spillet.

Denne traileren setter scenen for spillet og viser hvilke farer Rubicon-verdenen kan by på. Hvis du ikke helt skjønner hva som skjer i traileren (ikke bekymre deg, vi er der med deg), sier en pressemelding at denne traileren viser hva som skjer når Handler Walter og hans Hounds blir involvert i et oppdrag. Den tegner et bilde av hva hovedpersonen, pilot C4-621, kommer til å finne på i spillet.

Ta en titt på historietraileren nedenfor, som byr på intens og eksplosiv action.

