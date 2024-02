FromSoftware-sjefen er "glad" for at vi vil ha en remake av Bloodborne

HQ

Hvis det er én ting gamere krever når det er PlayStation Showcase, så er det en Bloodborne remake/remaster. Fansen vil at det skal kjøres i 60 bilder per sekund, og de vil ha det på PC. Det høres enkelt ut, og for å være ærlig er det sannsynligvis mye penger i det, men av en eller annen grunn har vi fortsatt ikke fått en nyinnspilling, nesten ti år etter at spillet først ble utgitt.

I en samtale med Eurogamer tok FromSoftware-sjef Hidetaka Miyazaki opp kravet om en nyinnspilling. "Det gjør meg rett og slett veldig glad å se at det er en tittel med mange spesifikke minner, både for meg og de ansatte som jobbet med det", sa han. <em>"Og når vi ser de lidenskapelige stemmene i lokalsamfunnet, blir vi selvfølgelig glade og føler oss heldige som har fått det og har disse minnene."

Miyazaki snakket også om hvordan ny maskinvare kan bidra til at nyinnspillinger føles som reelle forbedringer i forhold til originalen. "Jeg tror at ny maskinvare definitivt er en del av det som gir disse nyinnspillingene verdi. Ting du ikke kunne oppnå på tidligere maskinvaregenerasjoner, måter du ikke kunne gjengi bestemte uttrykk på - [ny maskinvare] gjør det noen ganger mulig."

"Rent brukermessig tror jeg også at moderne maskinvare gjør det mulig for flere spillere å sette pris på alle spillene", fortsatte han. "Så det ender opp med å bli en enkel grunn, men som medspiller synes jeg at tilgjengelighet er viktig. Jeg tror det kan være drivkraften for å bringe et gammelt spill til en ny plattform."

Et svært unnvikende svar til syvende og sist. Miyazaki verken bekrefter eller avkrefter en nyinnspilling av Bloodborne, men noen der ute jobber vel med det? Sannsynligvis? Kanskje? Forhåpentligvis? Det får vi vel bare vite hvis det noen gang blir avslørt.