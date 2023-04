FromSoftwares Hidetaka Miyazaki kåret til en av Times 100 mest innflytelsesrike personer i 2023

HQ

Time har gitt ut sin årlige 100 Most Influential People of the Year-liste, og for 2023 blir videospill representert for andre gang noensinne. For etter at Shigeru Miyamoto kom på listen tilbake i 2007 har FromSoftwares Hidetaka Miyazaki klart den samme bragden.

Den berømte utvikleren er kjent for å være skaperen og spillregissøren av prisbelønte og kritikerroste titler som Elden Ring og Sekiro: Shadows Die Twice, og har sluttet seg til slike som Michael B. Jordan, Ke Huy Quan, Pedro Pascal, Doja Cat, Angela Bassett, Lionel Messi, Patrick Mahomes II, Elon Musk, Natasha Lyonne og flere.

Som en del av av akkrediteringen på listen har Naughty Dogs Neil Druckmann skrevet et lite utdrag om Miyazaki:

Derfor er Elden Ring - hans enormt populære hit fra 2022 - en flott ambassadør for videospill og de unike følelsene de kan påvirke i spilleren, følelser som et passivt medium som TV aldri kan gjenskape. Miyazakis spill får spilleren til å føle seg dyktig og smart - og det er alt takket være hans og lagets kompromissløse tilnærming. Han nekter å overforklare mekanikken eller historien, men setter heller sin lit til at spilleren finner ut av det på egen hånd."

Synes du flere spillutviklere burde være på Times årlige liste?