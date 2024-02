Frontier arrangerer et show neste uke

HQ

Frontier Developments har kunngjort at de kaster seg på trenden med å arrangere et showcase i andre halvdel av februar. Etter gårsdagens Nintendo Direct, og neste ukes Nacon Connect og Pokémon Presents, vil Frontier være vertskap for et Unlocked show som vil gi et glimt av noen kommende prosjekter fra spillselskapet.

Vi er blitt fortalt at dette showet vil inneholde innblikk i Warhammer-prosjekter, Planet Zoo: Console Edition, Elite Dangerous, og et par andre ting å starte opp. Det sies også at det vil være en giveaway som en del av showet, så ikke gå glipp av å se det live når det arrangeres den 28. februar kl. 18:00 GMT / 19:00 CET.