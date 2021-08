Frostpunk 2 bekreftet for PC

11 bit Studios har opplevd stor suksess med Frostpunk, så det er ikke rart de har laget enda mer innhold til spillet etter lansering. I august gjorde utviklerne det dog fullstendig klart at spillet hadde fått sin siste utvidelse, men det var det en god grunn for.

Det polske studioet har gitt oss en trailer som avslører at Frostpunk 2 er ett av tre spill under utvikling i disse dager. Foreløpig nøyer de seg med å si at oppfølgeren blir langt større enn originalen med et enda dypere dykk i politikk og vanskelige valg sammen med langt bedre menyer og en rekke gameplayforbedringer vi skal få høre mer om senere. Noe av det eneste vi vet om sistnevnte så langt er at fokuset går fra kull til olje denne gangen siden handlingen finner sted tretti år etter originalen, og at dette vil få en rekke følger både for historien og mekanikkene.

Samtidig minner de oss på at du kan prøve Frostpunk gratis på Steam frem til den 16. august slik at du kan se om dette er like bra som millioner av spillere hevder.